Caro & Andreas Robens: Bittere Enttäuschung! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Am Ende reicht es trotzdem nur für den zweiten Platz. "Das einzige, was ich mir in dem Moment gedacht habe: 'Siehst du, jetzt ist Andreas doch enttäuscht.' Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht in der Verfassung dafür bin." Andreas hätte tatsächlich mehr von seiner Frau erwartet. "Sie hat beim letzten Wettkampf alles gegeben. Dieses Mal waren nur 80 Prozent da. Sie hatte einfach Angst vor der Konkurrenz", urteilt der "Goodbye Deutschland"-Star. Aufgegeben kommt für Caro jedoch nicht infrage. Bei der nächsten Bodybuilding-Meisterschaft will sie es allen zeigen!

Welche Paare haben sich nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt? Das erfahrt ihr im Video: