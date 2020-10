Caro & Andreas Robens: Drama vor der zweiten Hochzeit!

Andreas geht zur gleichen Zeit mit seinem Trauzeugen auf Shopping-Tour. Während sich Caro "etwas schlichteres" wünscht, sucht Andreas nach einem "ausgefallenen" Anzug. Doch das ist gar nicht so einfach! Nichts gefällt dem Bodybuilder. "Furchtbar! Das sehe ich aus wie ein Golfspieler" und "So drehe ich doch nem Eskimo nen Kühlschrank an. Das ist total ein Vertreter-Anzug!", ätzt er im Laden. Am Ende findet er dann aber doch das passende Outfit. Ob es auch Caros Geschmack trifft? Das wird sich spätestens vor dem Altar zeigen...

