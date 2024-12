Caroline Beil: "Das wahre Gesicht zeigen die Leute bei einer Scheidung"

In dem RTL-Lifestyle-Magazin "Gala" spricht die 58-Jährige nun offen über das Scheitern ihrer Ehe und gibt zu, ums "Überleben gekämpft" zu haben: "Ich war viele Male vor Gericht und bin da Situationen ausgesetzt worden, die wirklich nicht schön waren. Ich habe mal so einen Spruch gehört: Das wahre Gesicht zeigen die Leute bei einer Scheidung. Und das ist anscheinend so. Das ist schade, das ist sehr, sehr, sehr schade. In dem Moment, wo du Eltern bist, musst du eigentlich immer versuchen, ein Team zu bleiben", erzählt die Schauspielerin. Die Zeit beschreibt sie als "wirklich, wirklich, wirklich anstrengend", da sie trotz der Trauer weiterhin für ihre gemeinsame Tochter Ava (7) da sein musste.