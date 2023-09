Caroline Beil: Fremdgeh-Drama! Kam es deswegen zum Ehe-Aus?

Caroline Beil meldet sich erstmals seit der Trennung auf Instagram zurück und gibt vermutlich einige Hinweise zu dem Ehe-Aus: "Für den Mann ist jede Frau ein Rätsel, dessen Lösung er bei der Nächsten sucht", schreibt die Schauspielerin in einem Post und versieht diesen noch mit den Worten "Viel Glück". Dieses Zitat stammt von der französischen Schauspielerin Jeanne Moreau, doch was genau Caroline damit sagen will, verrät sie nicht. Dennoch ist wohl ziemlich klar, worauf sie anspielen will: Ihr Ex hat wohl bereits eine neue Frau an seiner Seite. Eventuell hat er Caroline sogar mit ihr betrogen. Ob ihre Ehe daran letztendlich scheiterte, bleibt noch immer offen. Nach wie vor möchte sich die Schauspielerin nicht offiziell zu ihrer Trennung äußern...