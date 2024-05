Corinna Schumacher: Er war ihre Liebe, als sie jung war

Bis heute sind sie eine Einheit – Michael Schumacher und seine Frau Corinna Schumacher. Trotz seines schweren Ski-Unfalls 2013, seit dem nichts mehr ist, wie es mal war, steht ihm seine Corinna zur Seite. Seit nun über 30 Jahren sind die beiden ein Paar und es fällt schwer, sich eine andere Frau an Schumis Seite vorzustellen. Doch auch Corinna hatte vor ihrer Beziehung mit der Formel 1-Legende ein Leben. In jungen Jahren datete sie sogar einen anderen Rennfahrer. So sah das Leben der jungen Corinna Schumacher aus.