Caroline Beil: Nach Trennungs-Drama – Das steckte wirklich dahinter

Philipp Sattler hat nun einen Sorgerechtsstreit vor Gericht eingereicht. Er begründet dies damit, dass er besser geeignet sei, sich um die kleine Tochter zu kümmern, weil Beil eine "zu alte Mutter" wäre und wegen ihres Jobs zu viel unterwegs ist. Der Zahnarzt habe deswegen sogar ein Kinderschutzgefährdungsverfahren eingeleitet. Dieses wurde jedoch sowohl vom Jugendamt als auch vom Gericht wegen mangelnder Gründe eingestellt.

Unterdessen hat auch Caroline Beil das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter beantragt. Ebenfalls pikant: Ihr Ex soll aktuell nur 370 Euro pro Monat Unterhalt für Ava zahlen, obwohl ihr eigentlich 900 Euro zustünden. Die Schauspielerin will ihren Ex nach all dem Drama endgültig aus ihrem Leben streichen.

Doch damit nicht genug. Auch in Sachen Scheidung kann es dem Noch-Ehemann der Schauspielerin nicht schnell genug gehen. Er stellte sogar einen Antrag auf Härtefallscheidung. Ganze 14 Seiten wäre seine Begründung dafür lang gewesen. Doch auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Es bleibt bei einer herkömmlichen Scheidung. Ob in diesem Trennungs-Drama wohl bereits das letzte Wort gesprochen ist? Fraglich.

Welche Frauen ebenfalls das späte Mutter-Glück segnete, erfährst du im Video: