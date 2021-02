Caroline von Hannover: Traurige Neuigkeiten

Um das Gefängnis kommt Ernst August wohl nicht mehr herum. Es sei denn, er lässt sich in eine Klinik einweisen. In dieser Notlage könnte ihm seine Noch-Gattin helfen. Das Paar, dass seit 2009 getrennt lebt, hat sich bis heute nicht scheiden lassen, ist sich also noch immer verbunden.

Gemeinsam mit ihrem Stiefsohn Ernst August jr. (37) soll die Prinzessin nun nach einer Lösung suchen. Denn die Schmach des Gefängnisses, darin ist sich die Familie einig, will man dem Senior ersparen. Eine geeignete Unterbringung steht auch schon zur Diskussion, heißt es laut einer nahestehenden Quelle aus dem Hause der Welfen: Es ist von Schloss Cumberland in Gmunden die Rede. Das Anwesen gehörte bis 1980 zum Besitz der Familie. Dort ist mittlerweile ein Sanatorium für Menschen mit psychischen Problemen eingerichtet worden. Also genau der richtige Ort für den Welfen?