Fürstin Charlène: So hat Albert auf ihren gewagten Sidecut reagiert!

"Ich mag den Stil"

"Ich bin wahrscheinlich von allen Mitgliedern der Fürstenfamilie die, die am meisten verschiedene Haarschnitte ausprobiert, aber damit mache ich auch weiter. Das ist meine Entscheidung", erklärt die 42-Jährige im Gespräch mit der französischen Zeitschrift "Point de Vue". Ihr sei bewusst, dass viele Menschen keinen Gefallen daran finden. "Dieser Haarschnitt war meine Entscheidung. Es scheint, als hätte er alle möglichen Kommentare provoziert. Dabei wollte ich das einfach schon lange machen, ich mag den Stil."

Und was sagt Fürst Albert zu dem neuen Look seiner Frau? "Was zählt ist, dass Jacques und Gabriella es lieben, ihre Mutter mit einem neuen Gesicht zu sehen. Und als der erste Überraschungseffekt verschwunden war, hat auch der Fürst das verstanden und mag es jetzt auch."