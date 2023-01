Catherine Zeta-Jones & Michael Douglas: Getrennte Wege nach 22 Jahren Ehe

Nach 22 gemeinsamen Ehe-Jahren gehen Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas offenbar getrennte Wege. Was ist nur passiert? Seit Juni verkörpert Michael in Paris für eine neue Miniserie Benjamin Franklin. Catherine stand dagegen letztes Jahr längere Zeit in Rumänien für die Serie "Wednesday" vor der Kamera, die jetzt Premiere in Los Angeles feierte – ohne ihren Mann.

