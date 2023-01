Sophia Thomalla: Klartext! So denkt sie wirklich über ihren Ex Till Lindemann

Im Interview mit dem TV-Magazin "Brisant" erzählt Sophia über ihr aktuelles Verhältnis zu ihrem Ex: "Wir pflegen ein unfassbar gutes und freundschaftliches, sehr, sehr inniges Verhältnis", sagt die Moderatorin. Dass Till 60 werde, sei "natürlich auch eine Hausnummer", aber, wie Sophia weitererzählt, sei ihr Ex wohl "kerngesund und fit geblieben" also werde auch dies "ihn nicht stoppen".

