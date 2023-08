Cathy Hummels: Geklaut! Jetzt kommt alles ans Licht

Wurden hier etwa Designs geklaut? Und: Lässt Cathy ihren Schmuck billig in China produzieren, um ihn dann hier teurer weiterzuverkaufen? Klar ist: Kunden und Fans der Marke "bee graced" wollen Antworten! Doch die Kommentarfunktion auf Instagram wurde deaktiviert. Nun melden sich wütende Follower auf Cathys Profil:

"Ich fände es schon toll, wenn sich Cathy mal äußern würde. Müsste ja auch in ihrem Interesse sein." Die Unternehmerin wehrt sich nun per Anwalt gegen die Vorwürfe, in einem Statement heißt es: "Wir bieten sowohl selbst designte als auch von Lieferanten bezogene Produkte in unserem Webshop an, und zwar in jeweils getrennten Angebotsbereichen. Die vermarkten unsere täuschen, jede Behauptung, wir würden von Lieferanten bezogene Produkte als eigene Idee vermarkten und damit unsere Kunden täuschen, ist also schlicht falsch." Was bleibt, ist ein ziemliches Wirrwarr. Und jede Menge enttäuschter Kunden ...