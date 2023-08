Cathy Hummels: Nach Diebstahl-Gerüchten - Jetzt schießt sie zurück

Alles nur geklaut? Cathy Hummels sorgte in letzter Zeit für Wirbel: Der Ex von Mats Hummels wurde vorgeworfen, Produkte, die sie über ihre eigene Accessoire-Marke "bee Graced" vertreibt, von anderen Online-Shops abgekupfert sind. Doch diese Vorwürfe will Cathy nicht auf sich sitzen lassen und will die Dinge klarstellen: "Ich habe den Eindruck, dass es manchen Personen nur darum geht, mit aller Gewalt einen Skandal zu konstruieren", sagt sie gegenüber RTL.