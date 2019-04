Cathy Hummels: Affären-Schock! Jetzt spricht sie Klartext

Reddit this

Mats und sind ein echtes Traumpaar. 2015 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Vergangenes Jahr kam Baby Ludwig auf die Welt. Ziehen jetzt etwa dunkle Wolken über ihrem Liebesglück auf?

Hat Mats eine Affäre mit Lena Meyer-Landrut?

Denn viele Fans munkeln, dass Mats seine Cathy mit Sängerin betrügt. Immer wieder liked er ihre Bilder auf . Vor einer Woche wurden Mats und Lena beide auf der gleichen Party von Jérôme Boateng gesichtet. Was ist dran an den Gerüchten?

Cathy Hummels: Sorge um Baby Ludwig! Er ist schwer krank

Das sagt Cathy zu den Fremdgeh-Gerüchten

"Lena Meyer-Landrut – ich weiß ja, auf wen sie anspielen – ist eine unglaublich tolle Frau und ich like auch alle Bilder von dem Mädel", erklärte Cathy im Februar gegenüber . Doch damit nicht genug! Jetzt postete sie ein Bild von sich und Ludwig auf Instagram - und schrieb dazu: "Mein Mann war gestern nicht dabei, weil Bayern heute ein wichtiges Spiel hat. Also nicht wegen Lena. Nachdem mir dazu so viele geschrieben haben..."

Gegenüber der "BILD"-Zeitung wurde Cathy noch deutlicher: "Das ist totaler Quatsch. Viele meiner Fans schreiben mir besorgt. Das, was in vielen Klatschzeitungen steht, stimmt nicht. Es ist alles gut."