Cathy Hummels: Alles fake! So dreist belügt sie ihre Follower

Alles bio oder was? Wer Cathy Hummels (33) reden hört, könnte das tatsächlich glauben: "Der Müll in den Weltmeeren ist ein Thema, bei dem es mir das Herz bricht", so die Influencerin laut "Closer". Abfall in der Natur würde sie schon mal selbst aufsammeln, und "ich benutze wiederverwendbare Behälter im Haushalt", so Cathy. Und weiter: "Wann immer es möglich ist, verzichte ich auf das Auto, nutze lieber Fahrrad oder Bahn. All das sind Kleinigkeiten, aber ich versuche, einen möglichst grünen Fußabdruck zu hinterlassen!"

Ach ja?! In dem Fall ist die Kicker-Gattin wohl ganz aus Versehen in den luxuriösen Privatjet gestolpert, mit dem sie samt Söhnchen Ludwig (3) neulich von München nach Dortmund flog! Denn das ist nicht nur verdammt teuer (rund 5000 Euro pro Kopf), sondern auch verdammt schädlich fürs Klima! Bei diesem Privatflug wurde nämlich innerhalb von nur einer Stunde Flugzeit genauso viel giftiges CO2 in die Atmosphäre geblasen, wie eine Person im Schnitt in einem Vierteljahr verursacht!

Sicher, mit der Bahn hätte die Reise knapp sechs Stunden gedauert, und der kleine Ludwig hätte auf seine Stippvisite im Cockpit verzichten müssen. Aber um diese Umweltsünde wieder auszugleichen, muss Cathy jetzt wohl den ganzen Winter über auf dem Fahrrad strampeln...