Cathy Hummels: Bittere Beichte! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Schon vor einigen Wochen wendete sich Cathy mit der erschreckenden Nachricht an ihre Fans, dass sie unter massiven Magenproblemen leidet. Wie schlecht es ihr dabei jedoch wirklich ging, berichtet sie nun in der "MDR"-Talkshow "Riverboat": "Ich habe seit Monaten Magenschmerzen gehabt, habe auch enorm an Gewicht verloren. Und dann, ein Tag davor, ganz ehrlich, hat es mich komplett zusammengehauen. Und ich war im Krankenhaus, habe dann eine Magen- und Darmspiegelung über mich ergehen lassen, was für mich wirklich ein großer Schritt war, weil ich hatte total viel Angst, wenn man über Monate Schmerzen hat, dass ich ernsthaft krank bin, vor allem eben als Mama von einem zweieinhalbjährigen Kind." Oh je! Doch damit nicht genug...