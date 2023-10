Cathy Hummels: "Den Rest bei OnlyFans"

So scheinen sich einige Fans daran zu stören, dass Cathy sich in dem Beitrag viel zu lasziv gibt. Während sie anfangs noch in einem Bademantel zu sehen ist, schlüpft die Beauty später in ein sexy Kleid und High Heels. Dazu kommentiert sie: "Von der Haus-Mama zur Glam-Mama … hab keine Lust mehr auf Abwasch, brauche mal ein Abenteuer." An sich nicht verwerflich. Dennoch hagelt es heftige Kritik. Unter dem Post ist zu lesen: "Demnächst den Rest bei OnlyFans" sowie "Wer ist hier eigentlich noch die Zielgruppe?" Autsch! Was für gemeine Anfeindungen! Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Cathy sich diese Worte nicht all zu sehr zu Herzen nimmt. Widersacher gibt es schließlich immer und gegen ein kleines Abenteuer ist auch nichts einzuwenden!