Cathy Hummels: Die Schlammschlacht geht in die nächste Runde

"Ich rauche nicht, aber ich liebe Accessoires und ich die Pose ... manchmal", schreibt Cathy nun zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Schnappschüsse, auf dem sie sich mit einer Zigarette präsentiert! Eigentlich ein Foto, mit dem Cathy ihrer Community lediglich ein kleines Schnippchen schlagen wollte, doch ihre vermeintlichen Fans sind von Cathys "Rauchbild" absolut abgeturnt! So heißt es unter dem Beitrag: "Uncool! Was vermittelt das Bild? Es ist ein schönes Foto, aber die Zigarette ist total unnötig" sowie "Also das mit der Zigarette als Accessoire ist daneben." Autsch! Was Cathy über die Anfeindungen denkt? Sie nimmt es gelassen. So ergänzt sie: "PS: Wer redet davon, dass die Zigarette mein Accessoire ist? Vielleicht hab ich sie auch einfach nur gehalten? Moment! Auf diese Idee kommen 'Hater' nicht!"