Abgespeckt: Die größten Abnehm-Erfolge der Stars!

Time for a Glow-Up

Was für eine Verwandlung! Aus der so schüchtern wirkenden Sängerin ist eine richtig hotte Schlager-Ikone geworden! Dass Maite Kelly auf ihrem Weg einige Pfunde verloren hat, ist fast nebensächlich, denn sie strahlt immer noch genau so wie früher. Doch der Weg zu ihrer jetzigen Figur war ziemlich steinig. In einem "NDR"-Interview verriet der Schlagerstar, dass sie an einer Schilddrüsen-Unterfunktion leidet und daher viel Sport treiben muss, um ihr Gewicht zu halten. Auch wenn sie in der Vergangenheit ihre Kurven zu lieben wusste, ist es doch am wichtigsten, dass Maite glücklich und gesund ist!