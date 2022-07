Cathy Hummels: Ein neuer Mann bringt sie und Sohn Ludwig wieder zum Strahlen

Wie Cathy nämlich nun via "Instagram" offenbart, konnte sie ihrem Sohn Ludwig, dank Rennfahrer Maximilian Götz, einen ganz besonderen Traum erfüllen. So durfte Ludwig mit Cathy auf die Rennpiste und ein paar der schnellen Schlitten bestaunen. Cathy erklärt: "Heute ging Ludwigs Traum in Erfüllung. Rennautos in Echt sehen und dazu einen echten Rennfahrer kennenlernen Maximilian Götz! Jetzt sind wir voll im Game." Cathy ergänzt: "Es war sein Herzenswunsch. Sein Lächeln und seine leuchtenden Augen sprechen Bände. Auch er muss viel emotional stemmen, aber ich gebe mein Bestes." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Cathy probiert einfach alles, um Ludwig von all dem Stress der letzten Wochen fernzuhalten. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffe, dass das Glücksgefühl der beiden noch lange anhält!