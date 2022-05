Cathy Hummels: Einer neuer Mann lässt sie strahlen

Via "Instagram" bringt Cathy Hummels die Gerüchteküche nämlich jetzt selber ordentlich zum Bordeln! So teilt die Power-Frau ein Bild von sich, auf dem sie in einem sommerlichen Wow-Look ein Eis genießt! Doch damit nicht genug! Cathy kommentiert zu den Schnappschüssen: "Ice Cream Tuesday - immerhin vegan. Aber mal nicht zuckerfrei. Die Ausnahme macht die Regel. Mit wem teile ich sie wohl? Take a guess. Es war nicht Ludwig." Ihre Fans müssen über die richtige Antwort scheinbar nicht lange nachdenken. So ist in den Kommentaren zu lesen: "Hoffentlich mit einem tollen Mann".

Ob Cathys Anhänger mit dieser Annahme wohl richtig liegen? Wir können definitiv gespannt sein!