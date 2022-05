Jenny Elvers: Jetzt kommt ihr wahres Gesicht zum Vorschein

Bei "Riverboat"-Leipzig geriet Paul nun in Plauderlaune und gab ein paar ganz unerwartete Details über seine Mutter Jenny preis: "Meine Mutter ist auf jeden Fall sehr bodenständig, also privat auf jeden Fall. Natürlich, sie genießt die Aufmerksamkeit auch vor der Kamera. Sie hat da Lust drauf, das ist ihr Hobby, und sie hat da wirklich eine Riesenleidenschaft für. Aber sonst so im privaten Leben ist sie superbodenständig." Paul ergänzte: "Sie ist ja ein ganz normaler Mensch, und auch alle anderen, die vor der Kamera stehen, sind ganz normale Menschen, aber halt einfach mit einer anderen Berufung. Viele Leute nehmen das dann mit ins Privatleben, meine Mutter auf jeden Fall nicht. Das ist ganz klar getrennt." Was Jenny wohl über so viel Ehrlichkeit ihres Sohnes denkt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu!