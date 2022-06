Cathy Hummels: "Ganz tief am Boden" - Jetzt spricht sie endlich über Mats!

Cathy packt aus

Am vergangenen Samstag war Cathy zu Gast bei "GALA" und ließ sich von Moderatorin Annika Lau zu einem kleinen Statement bewegen. "Du schmunzelst. Ich weiß ja immer worauf ihr raus wollt", so die 34-Jährige. "Egal was da zwischen uns ist und sein wird … wir sind immer eine Familie. Und ich sehe alles immer positiv, egal wie schwer das in Zukunft sein wird."

Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter: "Ich war schon oft ganz tief am Boden und ich habs trotzdem geschafft immer wieder aufzustehen.“ Diese Stärke mache "das Leben schöner, erträglicher und man ist auch viel glücklicher, wenn man nicht immer negativ ist". Eine klare Antwort gibt es also immer noch nicht. Aber immerhin öffnet Cathy sich langsam und versteht, dass ihre Fans ihr einfach nur beistehen wollen - ganz unabhängig von ihrem Beziehungsstatus!