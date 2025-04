Cathy Hummels: Gefährlicher Leichtsinn!

Diesmal bekam Cathy einen mehrseitigen, handgeschriebenen Brief voller wirrer und ekliger Bemerkungen zugeschickt. Ein Wort stach dabei besonders ins Auge: "Rache"! Die alleinerziehende Mutter fackelte nicht lange, erstattete Anzeige – und teilte dieses Schock-Erlebnis in guter alter Cathy-Manier via Instagram mit ihren Followern…

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die 37-Jährige mit geistig verwirrten Menschen zu tun hat: Bereits im vergangenen Jahr wurde sie über Monate von einem Stalker verfolgt. Am Ende stand dieser – mit Badeschlappen und kurzer Hose bekleidet – vor ihrer Tür und klingelte 40 Minuten lang Sturm. Als der Mann dann noch versuchte, über die Terrasse aufs Grundstück zu gelangen, war es zu viel für Cathy: Sie rief die Polizei, erstattete Strafanzeige. Dass sie sich nur wenige Monate später erneut von einem Irren bedroht fühlt, dürfte das Sicherheitsgefühl der Influencerin in den eigenen vier Wänden stark beeinflussen.

Dabei scheint Cathy teilweise selbst daran schuld zu sein: Dadurch, dass sie jedes Detail ihres Lebens preisgibt und mit ihren Followern teilt, ist es für gestörte Gestalten ein Leichtes, etwa ihre Adresse herauszufinden. Oder zu wissen, wann die alleinerziehende Mutter zu Hause oder auf Reisen ist. Doch was noch viel schlimmer ist: Sie gefährdet damit auch die Sicherheit ihres Sohnes Ludwig (7)! Und das will die Löwenmama ganz sicher nicht. Höchste Zeit also, dass Cathy endlich aus den Fehlern der Vergangenheit lernt.

