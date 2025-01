Cathy Hummels: Identitätsdiebstahl! Diese Lüge hat schwere Folgen

Cathy Hummels (36) wollte eigentlich entspannt ins neue Jahr starten. Gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig (6) und ihrer Schwester Vanessa Fischer (35) reiste die Moderatorin und Influencerin nach Dubai – doch der Trip in die Wüstenmetropole entwickelte sich schnell zum Albtraum.

In ihrer Instagram-Story ließ Cathy ihre Follower an den dramatischen Ereignissen teilhaben: "Kein Tag ohne Drama", schrieb sie aufgebracht. Grund dafür war eine unbekannte Person die sich in Dubai als sie ausgibt! Besonders dreist: Die Identitätsdiebe sollen sogar ihre private Telefonnummer weitergegeben haben. Die Folge: Cathy wird von Immobilienmaklern mit Anrufen bombardiert, die glauben, mit ihr persönlich gesprochen zu haben. "Ich habe nur mit einem Makler Kontakt und sonst mit niemandem", stellte sie klar.