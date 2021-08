Cathy Hummels: Heftiger Trennungs-Zoff! Jetzt rechnet sie mit Mats ab

Eine Fernbeziehung, erst recht mit Kind, ist schwierig genug. Doch zuletzt ließ Mats sich immer seltener blicken. Wie Freunde jetzt verrieten, soll der Kicker schon länger mit der Beziehung abgeschlossen haben: "Er hat schon im Sommer 2020 über eine Trennung nachgedacht, konnte sich aber nicht durchringen wegen seinem Sohn und weil es Cathy gesundheitlich nicht gut ging", heißt es aus seinem Umfeld. Es hätte ihm nicht gepasst, dass Cathy bei ihren Eltern in Bayern bleiben wollte. Auch ihr hohes Arbeitspensum soll ihn gestört haben. "Er hat eine andere Vorstellung von einer Ehe", heißt es.

Wer hier nun wen im Stich gelassen hat, darüber dürften Mats und Cathy sehr gegensätzliche Meinungen haben. Klar ist nur, die Influencerin scheint bis zuletzt an eine gemeinsame Zukunft geglaubt zu haben, postete trotz Dauerkrise weiter Pärchen-Pics und sprach in Interviews stets von "Familie Hummels". Mats allerdings schien sich längst nach neuen Optionen umgeschaut zu haben – und wie es aussieht, hat er in der blutjungen Lisa eine passende Ablenkung gefunden. Das tut weh! Über ihren Schmerz wird Cathy aber wohl weiterhin schweigen – und lieber andere für sich sprechen lassen...