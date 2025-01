Thea Gottschalk: Dramatisches Déjà-vu! Sie muss erneut um ihr Haus bangen

Es stellt sich für Thea die drängende Frage: "Wo soll man so schnell hin?" Sie erinnert sich an die letzte Flucht und schreibt weiter: "Hotels sind schnell voll mit Feuerflüchtigen. Zu Maria Petersen [die Frau des verstorbenen Filmregisseurs Wolfgang Petersen - Anm. d. Red.] kann ich auch nicht, sie musste selbst evakuiert werden." Zum Glück hat Thea Familie in der Nähe! Ihr Sohn Roman Gottschalk lebt mit seiner Frau Melissa und dem Enkel Basti in San Diego. "Gottseidank habe ich ja Engel als Schwiegertöchter", schreibt sie erleichtert und fügt hinzu: "Auch wenn das Feuer (hoffentlich) nicht so nahekommt, die Luft ist sehr schlecht und noch weiß keiner, wie lange der Feuerteufel seinen Spaß hat." Hollywood-Stars wie Tom Hanks (68), Steven Spielberg (78) und Jennifer Aniston (55) mussten bereits ihre Anwesen verlassen.

Bleibt nur zu hoffen, dass das Drama bald endlich ein Ende hat!

