Cathy Hummels: Ihre Tage als Singelfrau sind gezählt

Ob sich die 35-Jährige mittlerweile wieder einen neuen Mann an ihrer Seite vorstellen kann? "Auf Dauer ist das Leben als Singlefrau nichts für mich. Ich bin momentan glücklich. Ich kann machen, was ich will. Keiner redet dir rein. Ich jammere nicht: Mein Gott, ich habe keinen Mann!" Krampfhaft nach einem Partner suchen will Cathy auf keinen Fall. "Ich versuche nicht, an der Ladentheke oder über ein Blind Date jemanden zu finden. Ich lasse das Leben einfach passieren. Und wenn ich einen netten Mann treffe und ich sage: 'O. k., das passt, und er ist sehr lieb zu meinem Kind', dann bin ich jederzeit bereit. Das ist für mich das Allerwichtigste: Es muss passen mit Ludwig." Was ihr Traummann sonst noch haben sollte? "Ich mag Männer, die irgendwas besonders gut können, also irgendein Talent haben, zu dem ich aufschaue. Und sonst: Humor sollte er haben und weltoffen sein."