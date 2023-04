Cathy Hummels: "Playboy"-Knaller! Jetzt zeigt sie wirklich ALLES

Ob wirklich etwas dran ist? Gut möglich. Schließlich legte die junge Mama mit der Scheidung nicht nur den Ehering ab, sondern auch den überwiegenden Rest ihrer Klamotten. "Wenn man alleine ist, ist man alleine und kann tun und lassen, was man mag", schreibt sie zu einem ihrer Nacktfotos. "Gerade bin ich alleine, nicht einsam, nicht verheiratet, Single und mache, was ich will." Die Fans zeigen sich von dieser seltsamen Form der Emanzipation eher genervt. "Ist das wirklich dein Anspruch, von geilen Männern zweideutige Kommentare auf solche Bilder zu erhalten?", liest man da. "Steigert das wirklich deinen nicht vorhandenen Selbstwert? Bist du dir nicht mehr wert? Arme Cathy."

Ihr Ex dürfte ebenfalls nicht allzu begeistert von Cathys aktueller Entwicklung sein. "Mats war schon immer sehr konservativ eingestellt", so der Insider. "Auch, was das Eheleben angeht. Ich kann mir vorstellen, dass Cathy deswegen gerade ausbricht und eine ganz neue Richtung im Leben einschlagen will. Es ist wohl eine Art Befreiung für sie." Mag sein, doch was sie bei allem Freiheitsdrang nicht vergessen sollte: Söhnchen Ludwig wird immer älter, und Fotos wie diese vergisst das Internet nicht. Auch in Sachen TV-Karriere könnten Cathy die Playboy-Fotos schaden. Denn ein ungeschriebenes Gesetz im Showbusiness lautet: Je mehr Hüllen fallen, desto mehr schwindet auch die Seriosität…