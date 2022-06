Cathy Hummels: Jetzt fällt ihr Lügenkonstrukt zusammen wie ein Kartenhaus

"Es ist so wichtig, die perfekte Body-and-Mind-Balance zu finden", lässt Cathy wissen. Das stimmt sicher – nur fällt es schwer, gerade ihr diese Botschaft abzukaufen! Schließlich schockt die Moderatorin seit einigen Monaten immer wieder mit extremen Mager-Fotos – und dieser Anblick kommt weder gesund noch wirklich glücklich rüber. Dabei hatte Cathy ihr gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper doch schon ganz gut in den Griff bekommen, schien nach der Geburt von Söhnchen Ludwig (4) endlich Frieden mit ihrem Body geschlossen zu haben: "Wenn ich Bilder von früher sehe, finde ich mich viel zu dünn. So will ich gar nicht mehr sein", sagte sie damals. Und fügte hinzu: "Ich bin nicht mehr dieser Moralapostel von damals!" Das klang super, allerdings konnte Cathy die guten Vorsätze nicht durchhalten: Sie ist dünner denn je – und verbreitet nach wie vor ihre Weisheiten von einer angeblich gesunden Lebensführung auf Instagram. Und dazu gehört – so zeigen es die Fotos von ihrem "Strong Mind Retreat" – neben Tanzkurs, Yoga, Salat und Suppe offenbar auch Alkohol! Wie der allerdings dabei helfen soll, seelische Probleme in den Griff zu bekommen, verrät Cathy nicht … Wichtiger war es wohl, allen Sponsoren die nötige und bezahlte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Die Follower waren jedenfalls nicht gerade begeistert von Cathys Psychopflege-Wochenende: Das Ganze sei doch nur eine "Werbeveranstaltung", ein "gesponsertes Luxus-Event", heißt es im Netz. Doch Cathy scheint das nicht zu stören: Sie plant schon das nächste Event im September …