Cathy Hummels: "Kampf der Realitystars"-Aus! Sie macht es offiziell

"Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen: Ich verabschiede mich von 'Kampf der Realitystars'. Zunächst möchte ich mich von Herzen für fünf wunderbare Jahre bei KDRS bedanken. Diese Zeit war mehr als nur eine berufliche Reise. Sie war voller spannender Erlebnisse, unvergesslicher Momente und wertvoller Lektionen. Doch wie jede Reise hat auch diese nun ein Ende", schreibt Cathy.

Den Grund möchte sie ihren Fans natürlich nicht vorenthalten. "Am Montag wurde Ludwig eingeschult und unser Leben hat sich von Grund auf verändert. Er ist nun ein Schulkind und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann", berichtet sie. Damals sei ihr kleiner Schatz (fast) immer mit nach Thailand gekommen, wenn Cathy für KDRS vor der Kamera stand. "Nur einmal während Corona nicht und diese Trennung hat mir fast das Herz gebrochen. Jetzt, wo sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein, mit ihm Hausaufgaben machen, ihn auf Tests vorbereiten, einfach für ihn da sein." Eine Entscheidung, die Cathys Fans sicherlich nachvollziehen können!