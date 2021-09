Cathy Hummels: Komplett verzweifelt nach der Trennung!

Weniger ist mehr, scheint Cathy zu denken – jedenfalls wenn es darum geht, dem abtrünnigen Noch-Gatten Mats Hummels (32) zu zeigen, was er sich da durch die Lappen gehen lässt! Während der mit einer 21-Jährigen anbandeln soll, inszeniert sich die Mutter seines Sohnes (3) neuerdings als sexy Vamp, nennt sich selbst „Hot Mama“. Vielen im Netz gefällt’s. Andere finden Cathys Freikörper-Feldzug eher peinlich, kommentieren knallhart: „So sieht Verzweiflung aus!“ Doch die Influencerin hält an ihrer Strategie fest, schreibt zu ihren sexy Pics, sie wüsste, was sie für ihren „Seelenfrieden“ braucht! Viel Textil jedenfalls nicht.