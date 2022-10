Cathy Hummels: Liebes-Sensation! Sie ist wieder eine Spielerfrau

Den Stress um Ex-Mann Mats (33), der immer wieder mit wilden Flirts von sich reden machte, will sie offenbar endgültig hinter sich lassen. Statt Frust zu schieben und ständig gute Miene zum bösen Spiel zu machen, stürzt Cathy sich lieber ins bunte Leben, flog gerade für eine RTL2-Dokusoap nach Hollywood. Und das nicht nur, um ihre Schauspielkarriere anzukurbeln: Sie scheint auch privat Signale zu senden, dass sie wieder zu haben ist – und dabei ganz auf die alten Muster zu setzen. Jedenfalls brezelte sich Cathy jetzt ganz besonders auf und besuchte im knallroten Hingucker-Kleid und mit fetter Goldkette ein Fußballspiel des "Los Angeles FC".

Vertrautes Terrain, auf dem sie auch gleich auf Tuchfühlung zu den verschwitzten Kickern am Spielfeldrand ging. Ein guter Anfang für ein paar heiße Flirts. "Bin ich wieder eine Spielerfrau?", scherzte Cathy vielsagend. Sieht ganz so aus, als hätte sie nach den demütigenden Eskapaden ihres Ex’ endlich die innere Kraft gefunden, auch mal mit eigenen Waffen zurückzuschlagen. Gut für Cathy, die zuletzt erschreckend unglücklich wirkte, immer wieder traurige Posts eröffentlichte und anscheinend viel Zeit brauchte, um die Trennung zu verarbeiten. Doch nun scheint sie das Ruder in die richtige Richtung herumzureißen, nämlich ihre ganz persönliche Zukunft, beruflich wie privat. Manchmal muss man sein Glück halt selbst in die Hand nehmen, trotz aller Widerstände...