Pietro Lombardi & Sarah Engels: Der Streit um ihren Sohn Alessio eskaliert komplett!

Was folgte, war ein hässlicher Schlagabtausch in den sozialen Medien, Pietro maulte: "Manchmal reicht ein Glückwunsch aus. Das andere kannst du mir auch privat sagen. Aber ich finde es gut und der Kleine auch." Klar, in dem Alter sind Kinder von vielem begeistert, das nicht gut für sie ist: Eis bis zum Abwinken, jeden Tag Burger und Limo zum Beispiel. "Ich finde es nicht richtig, die Haare in dem Alter zu färben", konterte Sarah. "Du weißt, ich wünsche euch nur das Beste und bin sogar froh, dass du jemanden gefunden hast, der dich so liebt, wie du bist. Aber bitte hör auf, jetzt hier zu hetzen, denn das hat wirklich nichts unter so einem Foto zu suchen." Offene, klare Worte.

Es scheint, als würde Pietros neues Liebesglück für Turbulenzen sorgen. Denn auch am Wochenende hielt der Sänger sich scheinbar nicht an die Absprachen: Statt der vereinbarten Vater-Sohn-Zeit musste der Sänger beruflich nach Hamburg. Alessio blieb bei Laura, ging mit ihr in eine Spiele-Halle. Ob Sarah davon wusste? Unklar. Die beiden dürften also weiterhin viel Gesprächsbedarf haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Alessio nicht dauerhaft zwischen die Fronten gerät…