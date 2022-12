Cathy Hummels: "Lust auf einen neuen Mann" - Jetzt ist sie auf Dating-Apps unterwegs

Im Interview mit "Bunte" verrät die 34-Jährige nun, dass sie bereit für eine neue Liebe sei: "Also ich bin ja jetzt ganz neu, was dieses Dating-Game angeht. Ich bin nicht akut auf der Suche. Aber natürlich habe ich Lust auf einen neuen Mann in meinem Leben und auf Leidenschaft und Dating. Also wenn es kommt, dann kommt es."

Einen großen Schritt hat sie bereits gewagt und sich eine Dating-App heruntergeladen: "Ich habe mir eine App runtergeladen. Aber ich bin da noch nicht ganz angekommen, weil ich halt schon merke, dass man immer versucht, sich perfekt darzustellen." Bleibt also abzuwarten, ob Cathy ihr Glück dort finden kann, oder es doch auf die altmodische Art und Weise versuchen muss...

