Spielerfrauen: Diese heißen Ladys stärken den EM-Stars den Rücken

Marcel Halstenberg und Frau Franziska Halstenberg

Während seine Karriere erst bei den Roten Bullen in Leipzig an Aufwind gewann, läuft es in der Liebe schon lange rund. Wie viele andere Nationalspieler ist auch Marcel Halstenberg mit seiner Jugendliebe Franziska verheiratet. Das Paar drückte bereits gemeinsam die Schulbank, bevor sie sich zehn Jahre später im Oktober 2016 das Ja-Wort gaben. Seit 2019 sind Marcel und Franziska Halstenberg Eltern einer Tochter.