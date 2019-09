Cathy Hummels & Mats Hummels: Affären-Beichte!

Bei und ist ordentlich was los! Erst vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, das der Fußballer wieder für Dortmund auf dem Fußballplatz steht. Danach machten immer wieder Affären-Meldungen über die beiden die Runde. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Cathy Hummels & Ann-Kathrin Götze: Zickenzoff! Jetzt herrscht Eiszeit

Cathy & Mats Hummels: Affären-Schock!

Obwohl Cathy und Mats Hummels ein absolutes Traumpaar sind und immer wieder aufs Neue beweisen, dass sie so schnell nichts aus der Bahn wirft, wurden dem Ehepaar in den letzten Monaten immer wieder neue Affären-Spekulationen angedichtet. Vor allem Mats Wechsel von München nach Dortmund befeuerte die Fremdgeh-Gerüchteküche auf ein Neues an. Für Cathy jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. So plaudert die nun ganz unverblümt über das Thema Affäre und gibt dabei gleichzeitig einen intimen Einblick in ihr Eheleben...

Cathy packt zum Thema Affäre aus

Wie Cathy nun berichtet, wurde sie von Ehemann Mats nach den Affären-Schlagzeilen mit einer unerwarteten Frage konfrontiert. Da Cathy in den letzten Wochen so viel Zeit und Arbeit in ihr Wiesn-Projekt steckte, hakte er mit einem zwinkernden Auge bei Cathy nach. Sie erklärt gegenüber " ": "Er hat mich auch gefragt, ob ich eine Affäre habe. Da habe ich gesagt: 'Ja, mit meinem Wiesn-Event, mit dem habe ich eine Affäre!'". Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Cathy und Mats treten dem ganzen Affären-Thema mit jeder Menge Humor entgegen - zum Glück!

Huch, so kennen wir ja gar nicht: