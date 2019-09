Cathy Hummels & Ann-Kathrin Götze: Zickenzoff! Jetzt herrscht Eiszeit

Zugegeben, und Ann-Kathrin Götze wären das wohl heißeste Spielerfrauen-Gespann Deutschlands. Aber daraus wird wohl nix…

Spielen Cathy Hummels und Ann-Kathrin Götze allen etwas vor?

Auch wenn es manchmal so aussieht: Als Ann-Kathrin Götze (29), Cathy Hummels (31), Kristall-Erbin (26), Model (27) und Web-Fashionista Viktoria Rader vergangene Woche für ein -Event nach Paris jetteten, durfte das obligatorische „Wir haben uns alle so furchtbar lieb“-Gruppenbild für natürlich nicht fehlen. Dafür warfen sich die fünf Grazien gekonnt in Szene und zeigten für die Kameras ihr schönstes Perlweiss-Lächeln. „Ich war hier mit tollen Ladys. Checkt meine Story. Eine hübscher als die andere“, tippte Cathy anschließend schwer begeistert in die Tastatur.

Zwischen Cathy Hummels und Ann-Kathrin Götze herrscht Zickenzoff

Aber mal ehrlich: War das wirklich ernst gemeint? Denn bisher erlebte man Ann-Kathrin und ihre Spielerfrau-Kollegin Cathy nicht gerade als dicke Freundinnen… Als die beiden im Dezember zeitgleich in Dubai urlaubten, traf man sich nicht. Und das, obwohl ihre Hotels nur wenige Autominuten voneinander entfernt lagen… Und als Ann-Kathrin im Juni ihren Mario (27) auf Mallorca heiratete, fehlte die Hummels-Familie unter den Gästen, obwohl Kicker-Kollegen wie (33) und André Schürrle (28) samt Anhang eingeladen waren.

„Cathy ist so ein lieber Mensch und hat so eine tolle Ausstrahlung“, versuchte sich Ann-Kathrin einst an einem Lob über Mats’ Ehefrau. Mittlerweile sagt sie aber lieber gar nichts mehr. Und Cathy postete sich nach dem gestellten Gruppen-Fotoshooting in der französischen Hauptstadt lieber mit Glitzer-Girl Victoria Swarovski. Für die weiteren Insta-Pics, die Cathy dann noch allein in La France zeigten, gab es von Ann-Kathrin weder einen netten Kommentar noch ein Like. Und das ist für eine Influencerin wie Cathy ja bekanntlich die Höchststrafe…

