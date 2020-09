Cathy Hummels: Mats lässt sie knallhart hängen

In einem Interview erklärte Cathy Hummels sogar mal, wie er auf ihr Moderationsdebüt reagierte: „Er hat nur gelacht und gesagt: ‚Na guck, jetzt hast du endlich deine eigene große Show.‘ Ich glaube, er hat mich noch nie so glücklich gesehen.“ Doch ob er auch so glücklich darüber war? Das behält er lieber für sich – und das sagt ja manchmal noch viel mehr als tausend Worte…