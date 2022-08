Cathy Hummels nach Trennung von Mats: Der Kummer zerfrisst sie

Nach der Trennung von Ehemann Mats Hummels (33) wirkt die 34-Jährige zerbrechlicher denn je! Jetzt gestand Cathy ihren fast 700 000 Followern: "Es war schon viel in letzter Zeit. Privat. Habe viel verdrängt." Aber ob’s nur am Stress liegt? Kürzlich ließ sich die Moderatorin im Krankenhaus durchchecken, machte einen Bluttest und sogar ein MRT! Gefunden wurde nichts, zum Glück. „Ich bin gesund auf jeden Fall“, so Cathy. "Ich habe meine ganzen Hormone checken lassen, mein gesamtes Blut auf den Kopf stellen lassen, weil ich oft mit dem Bauch Probleme habe." Cathy will jetzt ihre Ernährung umstellen und sich neu ordnen: "Ich habe gemerkt, dass ich da was ändern muss. Ich bin da jetzt dran, alles so ein bisschen neu zu sortieren. Ich hasse Veränderung, aber sie ist da und ich schaffe das!" Ganz ehrlich, liebe Cathy: Besser wär's …