Cathy Hummels: Neuanfang! Jetzt ist alles anders!

Wie Cathy jetzt berichtet, ist sie sie mittlerweile an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, wo sie das Gefühl hat, endlich wieder glücklich zu sein. So offenbart die Beauty nun gegenüber "Brisant": "Ich liebe das Leben. Das Leben ist echt wunderschön. Und dass ich das mal sagen kann, hätte ich niemals gedacht, weil ich wollte auch nicht mehr am Leben sein, es gab auch diese Tage. Und, ja, meine Geschichte hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Cathy konnte die Zeiten voller innerer Themen für sich abschließen und guckt nun voller Glück in Richtung Zukunft! Wie schön! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich die Beauty diese Einstellung auch weiterhin beibehalten kann! Damit liegt sie nämlich goldrichtig!