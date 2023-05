Cathy Hummels: Neue Villa und neuer Traummann! Jetzt geht alles Schlag auf Schlag

Um ihren neuen Lebensabschnitt in vollen Zügen genießen zu können, zieht Cathy in ein neues Haus. Allerdings kostet der Umzug sie viele Nerven! "Puh, das ist tatsächlich sehr viel Arbeit. Ich bekomme aber Unterstützung: Ich habe einen Innenarchitekten an meiner Seite und arbeite mit verschiedenen Brands zusammen. Aber um den Rest kümmere ich mich selbst. Und es sind so unfassbar viele Entscheidungen, die man treffen muss. Es gibt unglaublich viele verschiedene Lampen oder Deko-Stücke – das ist Wahnsinn! Der Kamin muss geplant werden, die Küche eingerichtet. Da ist noch lange kein Ende in Sicht", erklärt sie.

Ob am Ende vielleicht auch ein neuer Mann mit ihr einziehen darf? "Direkt mit einziehen nicht, aber auf Besuch darf gerne einer kommen", verrät Cathy lachend. "Aber einen neuen Mann muss man ja erst einmal finden." Aha! Eine neue Liebe ist also noch nicht in Sicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden...