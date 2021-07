Mats Hummels & Cathy Hummels: Traurige Trennung – Jetzt spricht sie Klartext

Für die Dreharbeiten von „Kampf der Realitystars“ reiste Cathy Hummels im Frühjahr 2021 nach Thailand. Dafür nahm die Moderatorin und Mutter eine zweimonatige Trennung von ihrer Familie in Kauf. Dabei ist Sohn Ludwig mit seinen drei Jahren eigentlich noch viel zu klein, um so lange von seiner Mama getrennt zu sein. Einzig durch Telefon und Video konnte die Moderatorin am Familienalltag in Deutschland teilnehmen. „Die 16-tägige Quarantäne-Zeit war wirklich schwierig. Man musste durchhalten und sich erst einmal an die Isolation gewöhnen. Wichtig war mir, dass ich trotzdem Routine hatte. Mit meinem Sohn stand ich täglich über Videoanrufe in Kontakt“, erklärte Cathy Hummels der „Abendzeitung München“.