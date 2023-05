Cathy Hummels: Neuer Freund für die Spieler-Ex

Sie will keine Schokolade (sowieso nicht!) – sie will lieber einen Mann … Seit knapp vier Monaten ist Cathy Hummels von Kicker Mats geschieden. Jetzt muss offenbar dringend ein neuer Kerl her, und zwar ein "geiler", wie die Moderatorin betont! Kein Witz, mit diesen Worten wandte sich die Moderatorin gerade via Instagram-Story an ihre Follower und schaltete direkt eine Anfrage an ihre Community: "An alle geilen Männer da draußen", posaunte Cathy ungeniert in die Handykamera. "Aber nur die geilen Männer! Wisst ihr was? Single, Single!"