Cathy Hummels: Neuer Mann! Jetzt packt sie aus

In Los Angeles meldete sich Cathy bei einer Dating-Agentur an. "Ich habe fast 15 Jahre ja nur Mats gedatet. In der Hinsicht keine Erfahrung mit anderen Männern. Daher hat es schon Überwindung gekostet. Ich bin, was Dating angeht, sehr schüchtern", so die Moderatorin. Das große Liebesglück brachte die Erfahrung nicht. Doch Cathy will sich keinen Druck machen. "Ich suche auch nicht nach einem neuen Mann. Wenn es passiert, dann passiert es. Im Moment bin ich glücklich so, wie alles ist und sich entwickelt hat. Ich freu mich auf alles, was in meinem Leben noch so kommt."

Von früher bis heute! Im Video seht ihr, wie krass sich Cathy im Laufe der Jahre verändert hat: