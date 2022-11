Cathy Hummels: Krass! Dieses Detail über die Trennung von Mats wusste bisher noch niemand

In ihrer eigenen Dokusoap "Cathy Hummels - Alles auf Anfang", welche am 16. November um 20:15 Uhr auf "RTL2" startet, ließ sich die Cathy für mehrere Monate von einem Kamerateam durch ihren Alltag begleiten. In der ersten Folge gibt sie jetzt zu: Mats wollte die Trennung! "Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden", erzählt die 34-Jährige. "Aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat: 'Ich kann nicht mehr.'"

Nachdem Mats 2019 wieder nach Dortmund gezogen ist, Cathy und ihr Sohn Ludwig allerdings in München geblieben sind, führten die zwei eine Fernbeziehung, was dem Fußballprofi irgendwann nicht mehr gepasst haben soll.

Wann genau sich das ehemalige Traumpaar getrennt hat, erzählt Cathy nicht. Die Scheidung sollen die beiden aber wohl dieses Jahr eingereicht haben.

Ihr wollt wissen, wie sich Cathy Hummels im Laufe der Zeit verändert hat? Im Video seht ihr ihre Veränderung von früher bis heute!