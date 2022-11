Cathy Hummels: ER ist nun ihr Retter in der Not!

Da scheint Timur Bartels ja komplett in den Verteidiger-Modus gerutscht zu sein. Die Meinung der Leute über Cathy Hummels, ist dem "Club der roten Bänder"-Darsteller wohl ganz schön wichtig. Warum sonst sollte er sich so für die Ex von Mats Hummels einsetzten? Auch Cathy scheint dankbar für die Worte des TV-Stars zu sein, die sie in ihrer Instagram-Story repostete. Ob diese Fürsorge wohl romantische Hintergründe hat, bleibt abzuwarten.

In den letzten Jahren hat sich Cathy Hummels stark verändert. Wie sehr, erfährst du im Video: