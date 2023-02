Cathy Hummels: Neues Glück! Jetzt sollen es alle wissen

Cathy sucht ihr großes Glück

"Wisst ihr was? Ich will Cathy sein. Hier auf Instagram genauso wie in meinem echten Leben. Wichtig hierbei: Alles, was ich tue, mache ich, weil es meine Meinung ist. Ich habe eine Meinung und zu dieser stehe ich", schreibt Cathy zu einem hübschen Foto von sich. "Wenn ich was in meinem bisherigen Leben gelernt habe, dann, dass ich nur dann glücklich sein kann, wenn ich mir dieses Gefühl selbst geben kann. Ich arbeite kontinuierlich an meinem Selbstwertgefühl."

In den letzten Wochen sind Cathys Follower immer wieder über ihre Textbeiträge, Fotos und Videos hergezogen, weil sie damit nicht einverstanden waren. Doch die Moderatorin will weiterhin das posten, wonach ihr der Sinn steht! "In erster Linie will ich euch hier an meinem Leben teilhaben lassen", erklärt sie und fordert ihre Kritiker im gleichen Atemzug dazu auf, ihre Seite zu verlassen, wenn sie daran keinen Gefallen finden. Deutlicher geht es nicht!

Von früher bis heute! So krass hat Cathy Hummels sich verändert: