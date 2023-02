Peter Klein & Yvonne Woelke: Kuss im Fahrstuhl! Dieses Video hat sie überführt

Man mag sich kaum ausmalen, was Iris Klein gerade durchmachen muss. Nach 17 Jahren Ehe ist sie der festen Überzeugung, dass Peter Klein sie in Australien mit Yvonne Woelke betrogen hat. Schon seit einem Jahr soll er immer wieder heimlich mit jemandem geschrieben haben. Beide haben die Gerüchte bisher mit aller Kraft abgestritten. Doch in einem Video, das heimlich am Flughafen aufgenommen wurde, sieht es so aus, als würden die beiden sich in einem Fahrstuhl küssen...