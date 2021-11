Cathy Hummels: Schlimm, was sie jetzt ertragen muss!

"In welchem Outfit startet ihr am Wochenende am liebsten in den Tag?", schreibt Cathy nun zu einem Bild, auf dem sie sich lediglich in Unterwäsche und einem Hemd bekleidet vor der Kamera präsentiert. Doch wie es scheint, gefällt ihren Anhängern dieser Anblick so gar nicht! So wettern sie unter dem Schnappschuss: "Ordinärer geht's immer", "Muss man sich so präsentieren? Ich würde Mal die Berater austauschen. Geht gar nicht" sowie "Kein schönes Bild". Autsch! Worte, die an Cathy sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich die Beauty die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...