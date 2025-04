Cathy Hummels: Schlimmer Schwestern-Zoff

Sie waren immer ein Herz und eine Seele. Zeitweise wich die Ex-Spielerfrau ihrer kleinen Schwester nicht von der Seite. Doch plötzlich herrscht verdächtige Funkstille. "Closer" hat sich im Umfeld der Geschwister umgehört…

In der Glitzerwelt von Cathy Hummels (37) lief bisher alles wie am Schnürchen – doch ausgerechnet an der Familienfront scheint es nun zu knirschen. Mit Schwester Vanessa Fischer (34) schien sie lange ein echtes Dream Team zu bilden: gemeinsamer Podcast, zahlreiche Auftritte, Rückhalt. Doch seit einiger Zeit scheinen die beiden sich nichts mehr zu sagen zu haben – nicht nur im Podcast "Hummeln & Fische", der seit Monaten auf Eis liegt, sondern offenbar auch privat.